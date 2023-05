Auftakt der Juca-Schultour Der Klassenraum als Bühne

Während im einen Raum schon die Musik aufgedreht wird, ist die andere Gruppe noch in der Vorstellungsrunde. Die siebte Klasse des Wermelskirchener Gymnasiums wurde aufgeteilt. Die eine sitzt bei Lorenzo Di Martino und Jonnes, die andere bei der Gruppe „Jack Say Free“. An sie will Angie vom Jugendcafé (Juca) nach einer kurzen Einleitung eigentlich übergeben. Vorher entsteht mit den Schülern ein Gespräch über den angenehmen Geruch im Physik-Trakt – die Ehrenamtliche ist hier früher selbst zur Schule gegangen.