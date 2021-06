Das Jugendcafé am Markt in Wermelskirchen : Juca öffnet am Montag – im Sommer gibt’s Juca-Beach

Juca öffnet am Montag – im Sommer gibt’s Juca-Beach

Das Jugendcafé am Markt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Gute Neuigkeiten für alle Jugendlichen zwischen zwölf und 26 Jahren kommen vom Markt: Das Jugendcafé wird am Montag, 7. Juni, ab 16 Uhr wieder öffnen willkommen. 170 Tage war es geschlossen, berichtet André Frowein, Leiter dieses Projektes desEvangelisch-Freikirchlichen Sozialwerks in Wermelskirchen.

„Die Vorfreude des gesamten Mitarbeiterteams ist riesig“, so Frowein Gestartet wird das Jugendcafé am Markt mit neuen Öffnungszeiten und zwar montags bis freitags ist geöffnet von 16 und 20.30 Uhr.

Die Besucher erwarten tolle Aktionen in den kommenden Wochen, verkündet Frowein. „Am kommenden Montag geben wir erst mal einen aus“, verkündet Frowein. Besucher erhalten ein Freigetränk zur Wiederöffnung. Zudem werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. So plant das Jugendcafé, alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die im Rahmen der Fußball Europameisterschaft stattfinden, wieder auf Großbildleinwand zu übertragen. „Wir freuen uns schon aufs Public Viewing“, so Frowein.