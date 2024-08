40 Jahre Diakoniestation in Wermelskirchen Als die Gemeindeschwester an die Diakonie übergab

Heute arbeiten bei der Diakoniestation 180 Mitarbeiter, die sich um rund 500 Menschen kümmern – 350 Patienten im ambulanten Dienst, 70 Bewohner in Wohngemeinschaften und 45 Besucher in den Tagespflegen. Aktuell zählt die Diakoniestation zehn Einrichtungen. Konfessions- oder Religionszugehörigkeit spielen keine Rolle mehr. „Unserer Überzeugung sind wir treu geblieben: Uns treibt die Nächstenliebe an, nicht der wirtschaftliche Gewinn“, sagt Kay Büsing. Deswegen springt der Förderkreis ein, wenn am Patientenbett mehr Zeit gebraucht wird, als die Pflegekasse vorsieht. Deshalb arbeitet die Diakoniestation auf gemeinnütziger Grundlage. Nach wie vor sind die vier Gemeinden als Gesellschafter im Einsatz.