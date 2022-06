150 Jungen und Mädchen beim Ferienprojekt in Wermelskirchen : Jubelrufe zum Kinderstadt-Auftakt

Wermelskirchen Mit einem 40-köpfigen Betreuerteam starten 150 Jungen und Mädchen in das zweiwöchige Ferienprojekt der Kattwinkelschen Fabrik. Der Tanz zu dem Culcha Candela-Hit „Von allein“ ist der morgendliche Aufwacher.

Wenn 150 Jungen und Mädchen aus vollem Herzen „Ja-aaaaaa“ rufen, kann es in den Ohren schon klingeln. Bei der Kinderstadt in der Kattwinkelschen Fabrik ist das durchaus erlaubt und gewollt – vor allem, wenn der Leiter des Kinderstadt-Teams, Kolja Pfeiffer, bei der morgendlichen Bürgerversammlung fragt: „Geht‘s euch gut ?“

Dieses Ritual wird sich in der kleinen Katt-Halle bis zum letzten Kinderstadt-Tag am Freitag, 8. Juli, jeden Vormittag wiederholen – um den Tagesablauf zu besprechen und Mitteilungen zu machen. Ergänzt wird der Auftakt in den Tag um den Kinderstadt-Tanz, den es gleich auch am Eröffnungstag gab: Auf der Bühne tanzten die beiden Leiterinnen der Kinderstadt-Tanzwerkstatt, Mara Fischer und Keyla Wood, vor – und die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren tanzten nach. In wenigen Tagen wird die Choreographie allen in Fleisch und Blut übergegangen sein.