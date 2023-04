Jubelkonfirmation in Dhünn Pfarrer wirft Klümpchen von der Kanzel

Dieses Mal steht sie in der letzten Reihe, auf der hintersten Stufe. Inge May lächelt. Hier standen damals die Jungs. Die Mädels in ihren Kleidern und hohen Strümpfen standen vorne. Das war vor 75 Jahren. 1948. „Andere Zeiten“, sagt Inge May. Am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst steht sie nun wieder auf den Stufen vor der Kirche – mit 30 anderen Jubelkonfirmanden aus Dhünn. Inge May hat keinen weiten Weg hinter sich, denn sie hat die meiste Zeit ihres Lebens in Neuenhaus verbracht. Von der hintersten Stufe blickt sie auf die große Festgruppe. Ganz vorne steht ihre Tochter Claudia zu Bergen. Sie feiert heute ihre Goldkonfirmation. „Es war wirklich schön, heute gemeinsam mit meiner Mutter in der Kirchenbank zu sitzen“, wird sie später beim Kaffeetrinken in Hülsen sagen. Die beiden trennen 25 Jahre. Am Sonntag feiern sie gemeinsam Jubelkonfirmation.