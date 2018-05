Wermelskirchen : "Jrön un Jedön" im Freilichtmuseum

Wermelskirchen Buntes Markttreiben herrscht am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, im Freilichtmuseum Lindlar. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren mehr als 80 Aussteller ihr Angebot zwischen Obstwiesen, Gärten und historischen Gebäuden. Die Hauptrolle beim Gartenmarkt spielen Pflanzen und Sommerblumen. Besonders vielfältig ist das Angebot an Tomatensorten und Gemüsejungpflanzen. Auch Lavendel und Küchenkräuter sind in unterschiedlichsten Geschmacks- und Duftrichtungen vertreten, darunter viele Raritäten. Zum "Jrön" kommt das "Jedön" hinzu: nützliche, praktische und schöne Dinge. Gartenmöbel, Körbe, Skulpturen, Schmuck, Land-Trödel, Keramik, Seife, Bücher, Web- und Filzwaren sowie Deko-Elemente aus Metall, Holz, Glas oder Ton. Für Feinschmecker gibt es raffinierte Leckereien wie Marmelade, Senf, Chutney und Gewürze, außerdem französische Delikatessen, Käsespezialitäten, Olivenöl und Wein bis zu Brotaufstrichen, Trockenobst und Honig aus dem Museum.

Es gibt ein Beratungsangebot durch die Händler, die Imker sowie die Bergische Gartenarche. Führungen im Arche-Garten vermitteln Wissenswertes über den Anbau, die Zubereitung und den besonderen Wert der alten Landsorten. Im Rahmen des Gartenmarktes findet die "Bergische Tourismusmesse" statt. Die Tourismusorganisation Naturarena Bergisches Land/Das Bergische präsentiert sich mit Städten und Gemeinden sowie Freizeiteinrichtungen, Hotels und Gastronomiebetrieben aus der Region in einem Zelt. Informiert wird insbesondere über Wander- und Radfahrangebote, aber auch über kulturelle Angebote und Ausflugstipps für die Freizeitgestaltung am Wochenende.

Das Museum bietet ein Rahmenprogramm mit den Kräuterfrauen, Handwerksvorführungen, Postkutschenfahrten und Mitmach-Aktionen für Kinder.



Nordkasse und Nordparkplatz des Museums sind geöffnet. Zusätzliche Parkplätze sind im Ortszentrum Lindlar vorhanden. Samstag und Sonntag bringt ein Pendelbus die Besucher kostenlos vom Busbahnhof Lindlar zum Museumsgelände. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet. www.freilichtmuseum-Lindlar.lvr.de

Sa. und So. 26. und 27. Mai, 10 bis 18 Uhr, Freilichtmuseum Lindlar. Erwachsene: neun Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei. Info: Tel. 02266 471920.

