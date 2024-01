Verkehr in Wermelskirchen Parkplätze in Jörgensgasse für zwei Tage gesperrt

Am Montag, 29. Januar, werden zunächst die Parkplätze auf der rechten Seite der Jörgensgasse – vom Kreisel an der Eich aus gesehen – gesperrt. Tags darauf am Dienstag finden die Arbeiten an den Bäumen und den Parkplätzen auf der linken Seite statt. In der Königstraße erfolgen die Arbeiten laut Stadtverwaltung abschnittsweise.