Blutspende in Wermelskirchen Hundert Mal einen halben Liter

Jedes Mal zeichnet das DRK dabei auch besonders treue Spender aus. Sobald ein Freiwilliger ein Jubiläum feiert, erhalten die Ehrenamtlichen eine Liste und ehren beim nächsten Termin dann die treuen Spender. „Wir hatten schon eine Ehrung für 175 Blutspenden“, erinnert sich Koebke. Immer wieder mal verleihe das DRK in Wermelskirchen auch die Goldene Nadel für die 100. Spende. „Das liegt einfach daran, dass wir in Wermelskirchen viele sehr verlässliche Spender haben“, lobt Tobias Koebke. Rund drei Prozent aller Deutschen seien als Blutspender registriert, sagt der DRK-Mann. Sein Gefühl sage ihm aber, dass die Statistik in Wermelskirchen positiver sei. Grundsätzlich seien die Menschen in kleinen Städten eher bereit, Blut zu spenden. „Und hier in Wermelskirchen erleben wir die Menschen als sehr hilfsbereit“, sagt er. Fast alle Termine, die das Deutsche Rote Kreuz über das Jahr anbietet, sind am Ende voll ausgelastet.