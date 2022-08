Geplante Gesamtschule in Wermelskirchen : Kein Verständnis für Streitereien an Verwaltungsspitze

Wermelskirchen Der Vorsitzende des Schulausschusses, Jochen Bilstein, appelliert zur Geschlossenheit bei der Gesamtschul-„Geburt“, sieht aber bislang keinen Verzug.

Angesichts der Bedeutung des Schulprojekts habe er keinerlei Verständnis für Streitereien an der Verwaltungsspitze, sagt der Vorsitzende des Schulausschusses, Jochen Bilstein (SPD), und bezieht damit Stellung zu den jüngsten Diskussionen um das Entstehen der Gesamtschule am Standort Weyersbusch/Wirtsmühle: „Ich fordere die Verwaltungsspitze auf, zu einer gemeinsamen Arbeit und zu einem gemeinsamen Auftreten in der Öffentlichkeit zurückzukehren. Nur wenn alle Beteiligten persönliche oder politische Händel beim ehrlichen Werben um die neue Gesamtschule zurückstellen, kann uns deren Gründung gelingen.“

Die „Geburt einer Gesamtschule“ sei aus nachvollziehbaren Gründen nicht unkompliziert, denn diese Schulform werde in Wermelskirchen ja nicht neu erfunden, stellt Bilstein seine Sicht dar: „Ärgerlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Verwaltung nicht mit einer Stimme spricht.“ Die Gründung einer Gesamtschule werde auch nicht einfacher, wenn in der Öffentlichkeit behauptet wird, Schüler, Lehrer und Eltern fühlten sich bis heute zu wenig gehört und berücksichtigt, sagt Bilstein: „Diese Kritik ist unberechtigt, weil der falsche Eindruck erweckt wird, hier finde ein Prozess statt, an dem sich eine Schulöffentlichkeit aktiv beteiligen könne.“ Der Gründungsprozess einer Gesamtschule wie der Abwicklungsprozess der bestehenden Sekundarschule wurden nach Einschätzung des Schulausschussvorsitzenden „hinreichend und öffentlich“ kommuniziert: „Die Entscheidung für eine Gesamtschule wurde im Schulausschuss wie im Rat diskutiert und beschlossen. Ebenso das Votum für ein Auslaufen der Sekundarschule und gegen einen Übergang dieser Schule in die neue Schule. Das kann man kritisieren. Zu behaupten, das sei nicht für alle Beteiligten sauber vonstattengegangen, ist hingegen substanzlos.“