Personalie in Rhein-Berg/Wermelskirchen Sebastian Geiger wird neuer Jobcenter-Chef

Der scheidende Geschäftsführer Michael Schulte leitet seit April 2008 das Jobcenter Rhein-Berg, das seinerzeit noch unter der Bezeichnung „Kooperation Arbeit und Soziales Rhein-Berg“ firmierte. Bereits zuvor war er als Mitglied der Trägerversammlung an den maßgeblichen Entscheidungen über das Jobcenter beteiligt. „Unter der Leitung von Michael Schulte hat sich das Jobcenter in den vergangenen 16 Jahren zu einem starken und zuverlässigen Partner für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis entwickelt“, würdigte Erik Werdel die Arbeit: „Michael Schulte hat es sehr gut verstanden, die Erfüllung der gesetzlichen Ziele, seine gesellschaftlichen Auftrag als Geschäftsführer, die Interessen der beiden Träger des Jobcenters und die Leitung einer Behörde mit aktuell mehr als 300 Mitarbeitenden in Einklang zu bringen.“ Als Geschäftsführer habe Michael Schulte das Jobcenter durch zahlreiche Veränderungsprozesse gesteuert, die ihren Ursprung in politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Entwicklungen hatten.