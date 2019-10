JobSpeedDating in der Leverkusener BayArena : Jobbörse mal anders

„JobSpeedDating“-Termine wie hier in der Mercatorhalle in Duisburg sorgen für gute Vermittlungsquoten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rhein-Berg/Leverkusen „JobSpeedDating“ des bergischen Jobcenters in der BayArena – Unternehmen suchen neue Mitarbeiter.

Wenn am 10. Oktober die Flutlichter der BayArena in Leverkusen aufleuchten und sich die VIP-Lounge des Stadions füllt, dann ist weder Champions League noch englische Woche. In den Katakomben werden auch keine Spieler europäischer Top-Clubs kurz durchatmen, bevor sie sich dem Spielfeld nähern, sondern 380 Männer und Frauen, auf dem Weg in eine neue berufliche Zukunft.

Denn die BayArena verwandelt sich an diesem Tag in eine etwas andere Jobbörse: Zum zweiten Mal wird an der Bismarckstraße das „JobSpeedDating“ ab 12 Uhr stattfinden, ein Event der Agentur Pusch.com in Zusammenarbeit mit den Jobcentern Leverkusen und Rhein-Berg, sowie der Wirtschaftsakademie Am Ring. Arbeitgeber von knapp 50 Unternehmen mit insgesamt knapp 2200 offenen Stellen in diversen Branchen, häufig als Facharbeiter, Lagerist oder Verkäufer, treffen auf 380 ausgewählte Bewerber, um sich in Kurzgesprächen von bis zu zehn Minuten kennenzulernen.

Info Bewerbungslagen in einer Cloud Was Die Unterlagen der Bewerber werden in einer Cloud abgelegt. Dort haben Unternehmer sechs Wochen nach der Veranstaltung noch Zeit, sich die Bewerber und ihre Unterlagen anzuschauen. Bewerber Von den 380 Bewerbern kommen 70 aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr wurde eine Vermittlungsquote von rund 30 Prozent erreicht, berichtet Andreas Backes, stellvertretender Geschäftsführer des Leverkusener Jobcenters. Über 100 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverträge wurden nach dem Event geschlossen. Auch vorige Woche, bei der Premiere des JobSpeedDatings in Düsseldorf mit über 60 Unternehmen und 750 Bewerber, wurden etwa 500 weitere Bewerbungsgespräche vereinbart, berichtet Marion Schreeck, Senior Project Manager der Agentur Pusch.com. Die Zahlen sprechen für den Erfolg dieser Jobvermittlungsbörse.

Den Grund für den Erfolg sehen Backes und Schreeck in der Atmosphäre, im Konzept, vor allem in der Vorbereitung der Bewerber. Das JobSpeedDating setzt nicht auf ausgefeilte, schriftliche Bewerbungen, sondern auf den persönlichen Eindruck. „Bei den ersten zwei Gesprächen sind die Bewerber vielleicht noch nervös und etwas verkrampft, das legt sich aber spätestens beim dritten Gespräch“, weiß Schreeck. Von den Integrationsfachkräften des Jobcenters wurden die Bewerber ausgewählt. Nicht nach Qualifikation oder Lebenslauf, wie Backes betont, „die Motivation des Einzelnen ist ausschlaggebend.“ Nur wer wirklich will, wird zum Event eingeladen. Die Teilnehmer sind in der Regel zwischen 30 und 55 Jahre, häufig ohne verwertbare Ausbildung oder aber bereits lange aus der Arbeitswelt. In der Wirtschaftsakademie werden sie sechs Wochen kompetent auf den Bewerbertag vorbereitet, erklärt Julia Frey-Illhardt, Geschäftsführerin des Schulungs- und Beratungsunternehmens. Die Bewerbungsunterlagen werden überarbeitet, ein professionelles Foto geknipst, ein informativer Bewerbungsflyer erstellt. „Das wichtigste ist natürlich, die Gesprächssituation zu trainieren.“ Fachlich gestärkt und motiviert steht dem neuen Job dann kaum noch etwas im Weg.