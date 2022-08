Kultur in Wermelskirchen : Ji-In Cho unterrichtet Gesang an Musikschule

Ji-In Cho ist vielen Wermelskirchenern von ihren Auftritten mit „Jokebox“ in Erinnerung. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Viele Musik-Fans haben die Sängerin aus „Jokebox“-Zeiten in Erinnerung. Jetzt wirkt die 45-Jährige wieder in Wermelskirchen. Sie unterrichtet Pop-Gesang.

Von Stephan Singer

Sie ist in Wermelskirchen und Umgebung durch ihre Auftritte mit der Coverband „Jokebox“ vielen Musikfreunden in guter Erinnerung. Mit der Heavy Metal-Formation „Krypteria“ verbuchte sie internationale Erfolge vor allem in Asien und Südamerika. Sie war weltweit unterwegs und stand sogar beim bekannten Wacken-Open-Air auf der Bühne. Nun kehrt Ji-In Cho, die aus Leverkusen stammt und nach Stationen in Köln sowie Aachen mittlerweile wieder in der Farbenstadt lebt, als Musikerin nach Wermelskirchen zurück. An der Musikschule unterrichtet sie Pop-Gesang. Die sympathische Ji-In Cho, die seit ihrem Ausscheiden bei „Jokebox“ Anfang der 2000er-Jahre auch Mutter einer inzwischen neunjährigen Tochter ist, zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion trotz ihrer umtriebigen Karriere im Musik-Business ganz ohne Star-Allüren: „Ich freue mich auf jeden, der Lust hat, Musik zu machen und singen will.“

Ji-In Cho, die erst evangelische Theologie an der Universität in Köln studierte und mit Staatsexamen abschloss und danach ein Studium der Musik an der Hochschule Köln in den Fachrichtungen Klavier sowie Gesang mit Abschluss absolvierte, kündigt an: „In meinem Unterricht ist jeder willkommen, der singen möchte. Ich habe ja selbst Spaß am Musikmachen – und mit anderen zusammen noch mehr.“ Gesangsunterricht gibt die 45-Jährige seit 15 Jahren, sie stellt fest: „Singen ist sehr eng mit der Persönlichkeit verknüpft und jeder ist anders.“ Theoretisch könne jeder Mensch singen, weil in Form der Stimme das Instrument von der Natur gegeben sei. Die Musikstile seien so komplex wie die Welt, weshalb Ji-In Cho auch niemanden ihrer Schülerinnen und Schüler in eine bestimmte Richtung drängen will: „Die Vielfalt ist immer wieder spannend für mich, viele Musikstile sind cool. Wenn ich Leidenschaft bemerke, bin ich begeistert und will unterstützen. Dann soll jeder singen, was er möchte.“

INFO Wermelskirchen ist ihr in guter Erinnerung Sehr schöne Zeit „Ich kenne noch viele Wermelskirchener und habe Wermelskirchen in guter Erinnerung – besonders die Unplugged-Konzerte mit ‚Jokebox’“, sagt Ji-In Cho. Musikschule Unterricht im Pop-Gesang gibt Ji-In Cho in der Musikschule immer mittwochsnachmittags. Anmeldungen erfolgen über die Musikschule: www.musikschule-wermelskirchen.de

Aus Erfahrung weiß Ji-In Cho, dass „einfach“ in Sachen Singen lernen das falsche Wort ist: „Die Entscheidung für eine Stilrichtung im Pop-Gesang ist schwer, weil nicht alles gleichzeitig geht. Und Basics müssen natürlich sein.“ Es ginge nicht zuletzt um die gesteckten Ziele, meint die neue Musikschul-Dozentin: „Der eine möchte vielleicht lediglich unter der Dusche singen. Ein anderer mag so ambitioniert sein, dass er sich mit dem im Gesangsunterricht Erlernten an der Hochschule bewerben will.“

Sängerinnen und Sänger brächten im Idealfall eine Leidenschaft mit, an der gearbeitet werden müsste. Danach könne die Präsentation des Gesangs nach außen erfolgen. „Sänger stehen meist vorne im Rampenlicht – das lässt sich nicht verhindern“, bemerkt Ji-In Cho mit einem Lachen: „Es geht dabei immer um Emotion. Wer das präsentieren kann, dem rate ich: Gehe raus.“ Sie möge es sehr, während des Gesangsunterrichts das zu vermitteln, was sie lernte und auch lernen musste: „Ich mag es, auf der Bühne zu stehen. Und dafür habe ich meine Vorstellungen und meine Ansprüche.“

Ji-In Cho studierte Klassik, war jedoch stets genauso im sogenannten U-Musik (Unterhaltungsmusik)-Sektor aktiv: „Im U-Musik-Beriech habe ich diverse Coachings bekommen – auch daher verfüge ich über reichlich Tipps.“ Im Jahr 2000 nahm Ji-In Cho ohne Erfolg an der ersten Staffel der TV-Casting-Show „Popstars“ teil. 2003 folgte die Teilnahme an der Casting-Show „Fame Academy“, wonach sie mit fünf weiteren Gewinnern zur Gruppe „Become One“ gehörte, die sich allerdings nach zwei Single-Veröffentlichungen wieder auflöste. Bedeutender für Ji-In Chos Laufbahn war die Casting-Show, weil sie darüber den Gitarristen Christoph Siemons und den Schlagzeuger Michael S.C. Kuschnerus vom Musical-Projekt „Krypteria“ kennenlernte, die zu diesem Zeitpunkt für „Fame Academy“ die Instrumental-Playbacks zur Show produzierten. Anfang 2005 gründete das Trio zusammen mit dem Bassisten Frank Stumvoll die Metal-Band „Krypteria“, die nach rund siebenjähriger Erfolgsgeschichte aufgrund der Schwangerschaft von Ji-In Cho eine Pause einlegte. 2016 gründete Ji-In Cho zusammen mit dem Bassisten Frank Stumvoll, dem Schlagzeuger Michael Kuschnerus und dem Gitarristen Olli Singer die Band „And then she came“, die ihren Musikstil als „Modern Rock“ beschreibt.