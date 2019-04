Auf dem Sportplatz an der Staelsmühle : Jecken-Tanzgarde heizt beim SSV Dhünn ein

Dhünn Im Dhünnschen Dorf zeigen die Vereine Zusammenhalt: Auf der Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken besuchte eine stattliche Gruppe von fast 50 Personen – Spieler und Begleiterinnen – vom SSV Dhünn die Karnevalisten.

Am morgigen Sonntag erfolgt nun der Gegenbesuch: Die Tanzgarde der Dhünnschen Jecken tritt beim Heimspiel der ersten SSV-Herrenmannschaft gegen den BV Burscheid auf. Die Jecken in ihren blau-gelben Vereinsfarben tanzen sowohl vor dem Anpfiff um 15 Uhr als auch in der Pause, um Publikum und Spielern einzuheizen.

Der Kick der Dhünner gegen Burscheid verspricht Spannung, tritt doch der derzeit in der Kreisliga A Dritt- gegen den Viertplatzierten an. Allerdings ginge es dabei eher „um die goldene Ananas“, wie Stefan Eckstein vom SSV Dhünn ankündigte, da die beiden erstplatzierten Teams einen uneinholbaren Abstand ausgebaut hätten. Vielleicht könne der anfeuernde Auftritt der Dhünnschen Jecken eine deutliche Niederlage wie in der Hinrunde, als der SSV Dhünn in Burscheid deutlich mit 8:1 verlor, verhindern.