Vereinsticker in Wermelskirchen : JCW-Quartett für die Westdeutschen qualifiziert

Die „drei Engel für Koga“ (v.l.) Mayla Gulich, Carolin Scheida und Manon Dörner. Foto: Janina Dörner/Janine Dörner

Wermelskirchen (tei.-) Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter dem JC-Nachwuchs. Nach dem Croco Cup in Osnabrück am Samstag ging es einen Tag später nach Leverkusen zu den Bezirksmeisterschaften. Dort löste das letzte Woche in den Kader berufene Quartett des JC Wermelskirchen die Tickets zu den Westdeutschen Einzelmeisterschaften.

Julius Glaser hatte In Leverkusen nicht nur die vier Kämpfe aus Osnabrück in den Knochen, sondern auch noch ein Handballspiel, da sein Team nicht auf ihn verzichten konnte. Von Müdigkeit dennoch keine Spur. Als einer der Jüngsten im Feld startete er mit zwei vorzeitigen Siegen souverän. Im Halbfinale kam es zur Wiederauflage des Finales der Nordrheinmeisterschaft. Damals hatte Julius den Favoriten aus Eschweiler überraschen können. In einem starken Kampf schenkten sich beide Konkurrenten nichts. Erst nach Ablauf der Verlängerung verlor der Löwe denkbar knapp durch Kampfrichterentscheid. Im Kampf um Bronze rettete Julius einen Vorsprung über die Zeit und sicherte das Ticket zu seinen ersten Westdeutschen.

Am Nachmittag traten die „drei Engel für Koga“ an. Carolin Scheida bezwang ihre Gegnerin im Modus „Best of three“ zwei Male souverän, sodass es keinen Zweifel gab, wer den Titel der Bezirksmeisterin erhält. Manon Dörner zeigte sich in Leverkusen wahrlich löwenstark. Im ersten Kampf musste sie im Golden Score zwar eine Niederlage hinnehmen, doch ihre gezeigte gute Leistung setzte sie in der Trostrunde fort. Mit zwei ungefährdeten Siegen sicherte sie sich die Bronzemedaille.

Die Dritte im Bunde, Mayla Gulich, startete mit einem Sieg, ehe sie sich der Favoritin beugen musste. Anschließend gewann sie im kleinen Finale vorzeitig und gewann ebenfalls Bronze.