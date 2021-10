Sportvereine in Wermelskirchen : Judoka legen erfolgreich ihre Prüfungen ab

Wermelskirchen In den Terminkalendern des Wermelskirchener Judo-Nachwuchses ist in den Herbstferien stets die erste Woche fest geblockt. Hier findet der traditionelle Prüfungslehrgang statt.

In diesem Jahr nahmen aufgrund der Umstände rund um Corona weniger Kids als gewöhnlich teil, denn die Teilnehmer mussten mindestens den gelben Gürtel haben. Fast 30 Judoka kamen täglich auf die Judomatte und bereiteten sich intensiv vor. Vielleicht lag es am Lockdown oder an der besonderen Mischung der Teilnehmer – jedenfalls waren sich die Trainer einig: Ein Jahr mit solch einer Leistungssteigerung und Verbesserung der Techniken hatte es noch nie gegeben in der langjährigen Geschichte dieser Vereinsaktion.