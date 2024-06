Judokämpfer aus Wermelskirchen Kreisauswahl „Bergisch Land“ ist Nordrhein-Cup-Sieger

Als Poolsieger folgte die Begegnung mit Düsseldorf, die in ihrem Pool zuvor den zweiten Platz belegten. Rustam Kholikov ging zuerst an den Start – und holte den ersten Punkt für seine Mannschaft mit einem „Waza-Ari“. Das ist die zweithöchste Wertung im Judokampf. Ron Trienenjost hielt seinen Gegner ebenfalls fest. Karlous Seif Allah und Katharina Jalunin mussten sich jedoch der Konkurrenz beugen. Dennoch: Der 9:7-Sieg reichte letztendlich für den Einzug in das Finale.