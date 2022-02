Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen als Gastgeberin : Jazz-Musik in der Burger Kirche

Burg Nach dem erfolgreichen Kunstprojekt im Februar tritt am 5. März die Band „Jazz im Ohr“ auf. Zum breiten Repertoire der Band gehören Jazz-Klassiker von Duke Ellington bis Miles Davis, aber auch Swing- und Blues-Melodien.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag in der Unterburger Eventkirche: Nach dem Kunstprojekt im Februar spielt am 5. März die Band „Jazz im Ohr“ in der Burger Kirche. Zum breiten Repertoire der Band gehören Jazz-Klassiker von Duke Ellington bis Miles Davis, aber auch Swing- und Blues-Melodien. Wer kennt nicht „Fly me to the Moon“? Dabei begeistert „Jazz im Ohr“ mit abwechslungsreichen Arrangements, so dass auch bekannte Lieder eine im wahrsten Sinne besondere Note bekommen. „Wir freuen uns auf einen beschwingten Abend mit fünf Top-Musikern, die ihr Publikum mit ihrer Leidenschaft für Musik anstecken“, sagt Dr. Birgit Siekmann von der Veranstaltungsorganisation.