Doppelkonzert in Wermelskirchen : Jazz-Hochkultur im Haus Eifgen

Wermelskirchen Mit einem außergewöhnlichen Doppelkonzert werden zwei hochkarätige Vertreter des jungen Jazz diese Musikrichtung am 10. April im Haus Eifgen hochleben lassen. Auftreten werden das Rouzbeh Asgarian-Trio sowie David Helbock’s Random Control.

Der deutsch-iranische Gitarrist Rouzbeh Asgarian lebt mit seiner Familie in Frechen und ist gleichzeitig auf den Jazzbühnen dieser Welt zu Hause. Der Künstler ist Komponist und avancierter Gitarrenvirtuose zugleich. Eine erfrischend lebendige Melange aus Jazz-, Rock-, Pop- und Funkelementen, kombiniert mit orientalischer Musik und europäischer Avantgarde hat sich hier manifestiert, ohne auch nur den Hauch von Abgehobenheit auszustrahlen, verspricht die Ankündigung. Der ungewöhnliche, ja fast exotische Musikstil, der so seltene Taktarten und Rhythmen, wie den erwähnten 19/4-Takt, so scheinbar unvereinbare Gegensätze wie heftig verzerrte Gitarren- und sogar Kontrabass Sounds im Jazzidiom mit druckvollem Schlagzeug-Groove verbindet, hat sich in der Person Rouzbeh Asgarian stimmig zu einem unvergleichlich einmaligen Musikstil verbunden, der sowohl für Rockgitarrenfans als auch für anspruchsvollere Zuhörer keine Wünsche offenlässt. Mit Joe Hertenstein am Schlagzeug und dem Kontra-Bassisten Stefan Rey wird Asgarian auf eine musikalische Reisegehen, die in den Ohren und ebenso im Sinn bleibt.