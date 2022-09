Unfall in Dabringhausen : Januar fährt ungebremst vor einen Baum

Unfall in Dabringhausen

Dabringhausen Ungebremst ist am Dienstagnachmittag eine 46-jährige Kölnerin auf der Landstraße 101 vor einen Baum gefahren. Sie verletzte sich dabei laut Polizei nur leicht.

Die Frau befuhr mit ihrem Jaguar die Altenberger Straße (L 101) in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Sie kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem Baum. Die Polizisten stellten an der Unfallstelle keine Bremsspuren fest.