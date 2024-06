Jahrgangsstufentreffen in Wermelskirchen Abiturienten treffen sich nach 25 Jahren

Insgesamt 52 der 82 ehemaligen Abschlussschüler sind zum Jahrgangsstufentreffen gekommen. „Die hohe Teilnehmer-Zahl spiegelt den guten Zusammenhalt in unserer Stufe wieder“, sagt Incorvaia, als sich die ehemaligen Abiturienten auf der Treppe vor dem Gymnasium aufstellen. Sie haben das alte Abschlussfoto aus der Abizeitung hervorgeholt und stellen das Bild an gleicher Stelle noch mal nach. „Allerdings haben sich manche von uns doch ziemlich verändert“, sagt Torsten Tritscher. Beim großen Wiedersehen habe man gelegentlich zweimal hinschauen müssen, um den ehemaligen Mitschüler wieder zu erkennen. Zumal das letzte Jahrgangsstufentreffen vor 15 Jahren stattgefunden hat und viele der ehemaligen Sitznachbarn Wermelskirchen verlassen haben und nicht zurückgekehrt sind. Etwa ein Drittel der Absolventen von 1999 würde heute wieder in Wermelskirchen leben, schätzen Incorvaia und Tritscher bei einem Blick in die große Runde. Andere hat es in die ganze Republik verstreut. Die weiteste Anreise hat am Samstagnachmittag Jan Streuff, der aus dem schwedischen Uppsala zurück ins Bergische gekommen ist.