Ambulanter Hospizdienst Wermelskirchen Würdezentrierte Therapie erzählt Lebensgeschichten

„Das ist erheblich zurückgegangen. Wir haben die Gründe dafür natürlich versucht zu ergründen. Eine Ursache ist, dass wir nicht so präsent in der Öffentlichkeit sind, wie das Bergische Hospiz. Ich habe erst kürzlich mit einem Spender gesprochen, der eigentlich uns begünstigen wollte, das Geld kam aber dann beim Bergischen Hospiz an“, sagte sie. Dabei gehe es in keiner Weise um Neid, aber man wolle deutlich machen, dass es auch ein ambulantes Hospiz in Wermelskirchen gebe. „Deswegen haben wir das Wort ambulant auch in unseren Briefkopf integriert. Und an unsere Mitglieder geht der Aufruf: Sprechen Sie über uns!“, sagte Tanja Franken.