Konzert in Wermelskirchen : Italienisches Flair mit der Kantorei 

Wermelskirchen In der Stadtkirche begeisterten die Musiker mit einem großartigen Konzert. Viele Besucher fanden den Weg, um sich von den Klängen der „kleinen feierlichen Messe“ von Rossini verzaubern zu lassen.

So erlebten die Zuhörer eine sehr abwechslungsreiche Aufführung, denn die auf 14 Nummern verteilten Stücke ließen in Melodik, Rhythmik und Harmonik immer wieder den Opernkomponisten aufblitzen und verliehen der Musik zuweilen eine beschwingte Note. Die schwierige Zeit der vergangenen Monate, in denen Chorproben aufgrund der pandemischen Lage immer wieder verboten waren oder nur unter sehr belastenden Auflagen durchgeführt werden konnten, waren an diesem Nachmittag wie weggeblasen. Der Chor überzeugte mit großer Sangesfreude und folgte hochkonzentriert dem differenzierten Dirigat von Chorleiter Kantor Andreas Pumpa; er brillierte insbesondere in den beiden anspruchsvollen Chorfugen „Cum Sancto Spiritu“ im Gloria und „Et Vitam venturi“ im Credo. Für den erkrankten Thilo Dahlmann war kurzfristig Bariton Johannes Hill eingesprungen, dieser füllte mit warmer Stimme mit der wunderschönen Arie „Quoniam tu sollus sanctus“ den Kirchraum.