Treffen in Wermelskirchen : Tuner sind aufgemotzt – aber legal auf Achse

Wermelskirchen Über 200 Fahrzeuge schillerten im Rhombus-Park in der Sonne. An außergewöhnlichen Umbauten und Sonderlackierungen konnten sich Autofreunde kaum sattsehen

Zecher ist der „Kopf“ des „It’s tuning, not racing“-Teams, das mit 15 Helferinnen und Helfern vor Ort war, um die ganztägige Veranstaltung umzusetzen: „Den Höhepunkt des Besucherstroms hatten wir kurz nach der Mittagszeit.“ Während die schmucken, teils mit gigantischen Lautsprecher-Anlagen ausgestatteten oder tiefergelegten Fahrzeuge auf dem Rhombus-Areal neugierige Blicke auf sich zogen und verbunden mit einem Blick unter die Motorhaube auch zu dem einen oder anderen „Benzingespräch“ mit den Fahrzeugbesitzern einluden, ließ DJ „Caspar“ Techno-, House- und Dance-Klänge über den Platz erschallen. Mit Warm- und Kaltgetränken sowie diversen Foodtrucks war für das leibliche Wohl der Autonarren gesorgt. Die überraschten durchaus auch mit humorigen Details. So prangte an der Windschutzscheibe von Vanessas bordeauxfarbenem VW die Aufschrift: „Girls, who like it hard and deep“. Dieser Spruch deutet in der Szene auf Fans von basslastiger Deep-Trance-Musik hin.