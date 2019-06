Nach dem Stadtfest : Ist Wermelskirchen radfahrunfreundlich?

Wermelskirchen Mangelnde Ausschilderung zum Stadtfest verärgert Radfahrer. Kritik an der Politik: Das Auto hat in der Innenstadt Priorität. Radfahrer werden eher als lästig und verkehrsbehindernd empfunden.

Sind Fahrradfahrer in der Innenstadt nur lästig und verkehrsbehindernd? Diesen Eindruck gewinnt Rolf Hunds nach der Berichterstattung über Fahrradfahrer zum Stadtfest. „Ein rücksichtsvolles Nebeneinander von Auto und Fahrrad ist in den Köpfen von vielen Wermelskirchenern noch nicht angekommen“, so sein grundsätzlicher Eindruck. Nicht nachvollziehen kann er zudem die Kritik der Ordnungsbehörde an Radfahrern, die ihr Zweirad über das Fest schieben: „Ich vermag nicht einzusehen, warum man sein Fahrrad auf der Suche nach der Trassenführung nicht schieben darf. Kinderwagen sind in der Menschenmenge sinnvollerweise auch erlaubt.“ Die Kritik an Radfahrern, die durch die Menge radelten, teilt er: „Das ist rücksichtslos.“