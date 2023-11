Politik in Wermelskirchen Sozialdemokraten beschließen Israel-Resolution

Das zweite große Thema der Versammlung war eine Resolution, die einstimmig angenommen wurde. Inhaltlich ging es dabei um den „brutalen Terrorangriff der Hamas auf jüdische Zivilisten am 7. Oktober“, der von der SPD Wermelskichen „auf das schärfste verurteilt“ wird. Eingebracht wurde die Resolution von dem Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion, Jochen Bilstein. Der hatte den Resolutionstext den Parteimitgliedern im Vorfeld der Sitzung zugestellt. Auch angesichts des „aktuell wieder erschreckend präsenten Antisemitismus auf Deutschlands Straßen – und in vielen Köpfen“ – sei es wichtig, sich zu positionieren. „Die SPD Wermelskirchen betont die Verpflichtung Deutschlands, für das Existenzrecht Israels und die Sicherheit der jüdischen Mitbürger in unserem Land einzutreten“, hieß es weiter. Und: „Die Terrororganisation Hamas bedroht Israel und seine Menschen. Sie bedroht aber auch die eigene Bevölkerung im Kampf gegen Israel als Schutzschilde. Die SPD Wermelskirchen appelliert angesichts des Leidens der israelischen Geiseln wie der palästinensischen Zivilbevölkerung gleichermaßen an alle, die Verantwortung tragen und Einfluss haben, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten.“ Die Resolution wurde einstimmig angenommen und soll nun dem Landes- und Bundesverband der Sozialdemokraten zukommen.