Was es nicht alles gibt... : Hier werden Autofahrer irritiert

Fahrlehrer Frank Niewöhner zeigt an der Ecke Berufsschulstraße / Jörgensgasse auf Verkehrsschilder, die für Verkehrsteilnehmer aus zwei Richtungen gelten. Wohl aus Gründen des Pragmatismus sind diese links aus Sicht der beiden Fahrtrichtungen angebracht – formell korrekt erwarten Autofahrer alle Verkehrszeichen aber an der rechten Fahrbahnseite. Fotos (2): Singer Foto: RP/Stephan Singer

WERMELSKIRCHEN Fahrlehrer Frank Niewöhner lotst seine Fahrschüler täglich durch den Verkehr und macht sie auf Wermelskirchener Tücken und verwirrende Beschilderungen aufmerksam. Wo die sind, erklärt er auf einer Fahrt mit der Redaktion.

Fehlende Haltelinien, wo laut Verkehrsregeln welche sein sollten, ein vermeintlicher Kreisverkehr, der keiner ist, oder Beschilderung auf der linken Seite aus der Fahrtrichtung gesehen, die genau genommen auf der rechten Fahrbahnseite zu erwarten wäre. Was Ortskundigen täglich „erfahren“ und dadurch kaum noch auffällt oder zu einem Verkehrssicherheitsproblem wird, kann für Ortsfremde oder unerfahrene Fahranfänger zumindest gehörig verwirrend sein. Unsere Redaktion hat sich mit einem auf eine Autofahrt durch das Wermelskirchener Innenstadtgebiet begeben, der es wissen muss: Tagtäglich lotst Fahrlehrer Frank Niewöhner seine Fahrschüler durch den Verkehr, macht auf Tücken aufmerksam, erkennt verwirrende oder seiner Ansicht nach fehlende Beschilderungen. Für manch eine Verkehrslage haben der selbständige Fahrschulbetreiber und sein Team sogar Absprachen mit den Prüfern zum Erhalt des Führerscheins getroffen – wie ist welche Situation zu meistern, damit sie als korrekt befahren gewertet wird. „Eigentlich müssten sich die Verantwortlichen alle halbe Jahre mit uns Fahrlehrern zur Beratung zusammensetzen, denn wir erfahren die Irritationen oder grenzwertigen Stellen täglich und haben durch die Fahranfänger an unserer Seite eine besondere Sicht auf die Lagen“, kommentiert Frank Niewöhner im Gespräch mit einem Augenzwinkern und zeigt einige Punkte auf, die zumindest für Verwirrung sorgen können. Der Fahrlehrer weiter: „Deutliche Markierungen oder Beschilderungen kosten nicht viel – je deutlicher, je besser.“

Telegrafen-/Kölner Straße „Eigentlich verboten, wie eine durchgezogene Linie anzeigt – und trotzdem passiert es immer wieder“, beschreibt Frank Niewöhner das Links-Abbiegen von der Telegrafen direkt in die Kölner Straße: „Das haben sich die Planer nicht so gedacht. Dass hier der Kreisverkehr an der Eich genutzt werden soll, um vom Brückenweg oder von der Telegrafen- in die Kölner Straße zu gelangen, versteht ein Ortsfremder nicht.“

Ist diese Verkehrsführung ein Kreisverkehr? Die Beschilderung sagt das nicht aus. Foto: RP/Stephan Singer

Info Größte Fahrschule in Wermelskirchen Wer Frank Niewöhner ist seit 1994 als Fahrlehrer tätig, im Jahr 2000 machte er sich mit einer eigenen Fahrschule selbständig. Er betreibt mit sechs Fahrlehrern im Team die größte Fahrschule in Wermelskirchen. Darüber hinaus bildet er auch Fahrlehrer aus und veranstaltet Fahrsicherheitstrainings. Was Ausbildung und Prüfung für Bus- und Lkw-Führerscheine könnte und dürfte Frank Niewöhner aufgrund seiner Qualifikation durchführen, bietet er jedoch nicht an: „Das machen andere in Wermelskirchen gut, so groß ist der Bedarf dafür hier vor Ort nicht.“ Alle anderen Fahrschulbereiche und Führerscheinklassen deckt Niewöhner mit seinem Angebot an der Telegrafenstraße 12 ab.

Waldstraße/Drosselweg Unmittelbar hinter der Brücke über die B51n (Dellmannstraße) mündet der Drosselweg auf die Waldstraße. Wer aus Richtung Schwanen kommt, muss aufgrund der Rechts-vor-Links-Regelung die Vorfahrt gewähren. „Das ist weder baulich noch durch eine Beschilderung klar erkennbar. Wir erwarten an dieser Stelle von unseren Schülern, dass sie sich entsprechend Rechts-vor-Links verhalten.“

Wer von der Kenkhauser Straße nach rechts auf die Dellmannstraße abbiegen möchte, fährt erst auf ein Stoppschild und unmittelbar danach auf eine Ampel zu. Bei Rot gilt hier der „Grüne Pfeil“, womit das Stoppschild seinen Sinn hat. Aber: Aus der Sicht eines Fahrzeugführers in einem „normalen“ Auto (in unserem Fall ein VW Golf) verdeckt das Stoppschild den „Grünen Pfeil“, der sich dahinter am Mast der Ampel befindet. Foto: RP/Stephan Singer

Im Winkel/Burger Straße Autofahrer, die aus der Straße Im Winkel auf die Burger Straße wollen, müssen laut Stoppschild nicht nur die Vorfahrt gewähren, sondern ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen. Aber, so stellt Frank Niewöhner fest: „Laut Gebot müsste es entsprechend eine Haltelinie geben – die fehlt aber gänzlich.“

„Bügeleisen“ Die Verbindung von Remscheider, Oberer Remscheider, Thomas-Mann- und Telegrafenstraße zwingt dem Fahrlehrer ein Lächeln ab: „Ist das ein Kreisverkehr oder nicht? Als solcher ausgeschildert ist er nicht!“ Für Frank Niewöhner ist daher klar: „Im Kreisverkehr blinke ich, wenn ich ihn verlassen will. Ansonsten gilt: Bei jedem Wechsel der Fahrtrichtung muss geblinkt werden.“ Demnach müsse beim Verlassen des „Bügeleisens“ beispielsweise auf die Telegrafenstraße nicht geblinkt werden, da man ja gerade aus fahre. Aber: „Grundsätzlich ist viel Blinken im Straßenverkehr nie falsch.“

Berufsschulstraße/Jörgensgasse Befährt ein Autofahrer diese Strecke in Richtung Eich, gilt ein Einbahnstraße-, Durchfahrtsverbot- und Anlieger-Frei-Schild. Verwirrend. „Der Sinn ist, den Verkehr auf dieser Strecke wegen der Schule und des Kindergartens zu beruhigen“, meint Frank Niewöhner. Das Problem: Die Schilder befinden sich aus Fahrtrichtung gesehen links und nicht am rechten Fahrbahnrand. So fahren Verkehrsteilnehmer aus der Berufsschulstraße quasi direkt auf die Schilder zu, Fahrer auf der Jörgensgasse sehen die Schilder auf der linken Seite sehr spät.

Thomas-Mann-/Bergstraße Nachdem es dort nach der Einführung der Rechts-vor-Links-Regelung mehrfach „gekracht“ habe, sei ein provisorisches Hinweisschild aufgestellt worden, hat Frank Niewöhner beobachtet: „Jetzt im Winter ist dieses Schild sichtbar. Wenn die Bäume aber blühen, ist es verdeckt.“

Kenkhauser Straße/B51 Wer von der Kenkhauser Straße nach rechts auf die Dellmannstraße abbiegen möchte, fährt auf ein Stoppschild und eine Ampel zu. An der Ampel ermöglicht ein „Grüner Pfeil“ das Abbiegen bei Rot, wenn die Strecke frei ist. Allerdings: Das Stoppschild vor der Ampelanlage ist derart ungünstig platziert, dass aus der Sicht des Fahrers in einem „normal“ großen Fahrzeug, das an der Haltelinie zum Stillstand gebracht wurde, das Schild „Grüner Pfeil“ verdeckt ist.