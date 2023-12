Im Gespräch mit Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück „Habe mir die Kritik zu Herzen genommen“

Lück Dass immer mal wieder gerne geschürt und getreten wird, gehört ja zur Natur der Sache. Es zeigt in diesem Fall allerdings auch, wie bewusst gesucht wird, um mir vermeintlich etwas in die Schuhe schieben zu wollen. Von daher finde ich ein solches Vorgehen grenzwertig. Vor allem, wenn nur nach Austritten und nicht nach Eintritten gefragt wird. Dann ist die Fragestellung etwas einseitig und daran kann man schon fühlen, worauf es hinauslaufen soll. Ich sehe das mal als nicht sehr freudvolles Mitbringsel des Jobs an. Das Haupt- und Personalamt ist auf meinen Wunsch gerade dabei, eine sehr umfangreiche und detaillierte Analyse der Zahlen durchzuführen. Und dazu gehört natürlich auch der Vergleich zu anderen Unternehmen und vor allem auch ein Quervergleich in unserer Branche. Denn aktuell haben alle Kommunen damit zu kämpfen, dass Mitarbeitende abgeworben werden oder in die freie Wirtschaft gehen, weil sie da ganz andere Rahmenbedingungen haben. Die Zeiten, in denen die Menschen in der Arbeit in einer Kommune vor allem den Sicherheitsaspekt geschätzt haben, sind vorbei. Heute geht’s um Work-Life-Balance und entsprechende Vergütung. In monetären Angelegenheiten können wir in Wermelskirchen schon mit dem Kreis nicht mithalten. Und da kann es leicht passieren, dass uns qualifizierte Mitarbeitende abgeworben werden, weil alle Kommunen händeringend Fachkräfte suchen. Für diese detaillierte Analyse brauchen wir aber etwas Zeit, damit sie auch Hand und Fuß hat. Von daher kann ich für 2023 zumindest sagen, dass 74 Mitarbeitende die Verwaltung verlassen haben. Weil sie entweder in Altersrente gegangen sind, selbst gekündigt haben oder auch die Probezeit nicht überstanden haben. Der überwiegende Teil waren jedoch Zeitverträge, die abgelaufen sind. Dem gegenüber stehen 90 Neu-Einstellungen.