Interview: „Es könnte alles auch schlimmer sein“

Wermelskirchen Stefan Springer ist Revierförster für Wermelskirchen. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über die ersten Monate im Holzkontor, den Borkenkäfer und die Waldschäden durch Wetterextreme.

Springer Natürlich sind gerade in der Öffentlichkeit zwei Themen präsent – die Schäden durch Wind und Sturm auf der einen Seite und der Borkenkäfer auf der anderen Seite. Wir hatten im Vorjahr den großen Sturm „Friederike“ und in diesem Jahr den kleineren „Eberhard“. Aber Wermelskirchen ist da gerade im Vergleich mit den Revieren anderer Kollegen verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Das war wohl Glück im Unglück. Es waren hauptsächlich kleinere Geschichten, die zwar auch arbeitsaufwändig, aber von der Holzmenge nicht so dramatisch gewesen sind. Auch der Borkenkäfer ist hier in der Fichte durchaus präsent, auch wegen der großen Trockenheit im vergangenen Sommer. Da werden wir schon mehr mit zu kämpfen haben, als in den 30 Jahren davor. Aber die Situation ist bei uns auch nicht so superdramatisch. Natürlich ist das im Einzelfall des betroffenen Waldbesitzers schon schlimm, aber auf die Gesamtfläche bezogen, hält es sich doch in Grenzen. Es könnte alles auch schlimmer sein. Was indes durchaus ein Problem ist, ist ein Unternehmermangel. Denn viele forstliche Unternehmer sind in die Großschadensgebiete abgewandert.