Konrektorin Melanie Burghoff aus Wermelskirchen „Lesen und Vorlesen spielt wesentliche Rolle in der Entwicklung der Kinder“

Burghoff Waldschuleltern führen bei uns die Schulbücherei und organisieren deren Medienausgabe, dafür sind wir sehr dankbar. Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen laden in allen Jahrgangsstufen Lesepaten in den Unterricht ein. Meist sind es dann Eltern oder Großeltern, die das übernehmen. Manchmal sind es aber auch engagagierte ehrenamtlich tätige Menschen. Lesepaten fördern die Kinder im Leseprozess, zum Beispiel durch das Blitzlesen häufig genutzter Wörter. Oft wird auch das Tandem-Lesen praktiziert, bei dem ein stärkerer Leser gemeinsam mit einem schwächeren Leser einen Text so lange liest, bis der schwächere Leser diesen flüssig lesen und somit auch besser verstehen kann. Auch Lesepaten nutzen gemeinsam mit den Kindern die in unserer Schule gängigen Medien und Materialien wie etwa das Leseprogramm „Antolin“ oder neue Lese-Möglichkeiten durch das Programm „LeOn“ (Lesen online), das im Rahmen der dreimal 20-minütigen Lesezeit vom Ministerium eingeführt wurde. Manchmal lesen Lesepaten in der Waldschule den Kindern auch in Gruppen vor. Dieses Vorlesen kann auch in unterschiedlichen Sprachen, der Herkunftssprachen der Kinder, geschehen, beispielsweise mit zweisprachigen Bilderbüchern aus der Stadtbücherei.