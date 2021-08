Geschichte aus Wermelskirchen : Ortshistorie schafft Grundlage für Wir-Gefühl

Das Archiv des Geschichtsvereins umfasst derzeit mehrere 10.000 Archiveinheiten: Volker Ernst ist Vorsitzender des Vereins. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Geschichtsverein bereitet das Stadtjubiläum im Jahr 2023 vor. Vorsitzender Volker Ernst spricht im Interview über die Anfänge des Vereins und wahre Forscherlust.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Ernst, wie viele Abteilungen gibt es im Bergischen Geschichtsverein?

Volker Ernst Der Bergische Geschichtsverein (BGV) besteht aus dem BGV Gesamtverein als „Dachorganisation“ und den 15 sogenannten Abteilungen. Sowohl der Gesamtverein als auch die Abteilungen sind selbstständige Vereine. Allen gemein ist, dass sie sich im Bergischen Land befinden. Ein Überblick über sämtliche Abteilungen gibt es auf der Webseite des Bergischen Geschichtsvereins.

Info Wermelskirchen wurde 1927 gegründet Verein Die Wermelskirchener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins wurde 1927 gegründet. Kontakt Volker Ernst ist Vorsitzender des Vereins und unter Telefon 02196 971834 oder per Mail volker.ernst@bgv-wermelskirchen.de erreichbar. www.bgv-wermelskirchen.de

Haben Sie mit bestimmten Abteilungen besonders viel Kontakt?

Ernst Unsere Abteilung hat grundsätzlich viel Kontakt mit den Nachbarabteilungen und hier insbesondere mit den Abteilungen in Burscheid und Hückeswagen. Die Zusammenarbeit besteht im Wesentlichen aus dem Austausch von Erfahrungen in allen Bereichen des Vereinslebens. Damit sind in erster Linie die Abstimmungen von gemeinsamen Veranstaltungen oder die Zusammenarbeit bei der Familienforschung zu nennen. Grundsätzlich legt natürlich jede Abteilung ihren Fokus auf ihren eigenen Ort – für die Abteilung Wermelskirchen gehören selbstverständlich auch Dabringhausen und Dhünn dazu. Doch auch hier gibt es abteilungsübergreifende Überschneidungen, wie zum Beispiel Höhrath.

Seit wann gibt es den Geschichtsverein in Wermelskirchen und warum wurde er gegründet?

Ernst Die Abteilung Wermelskirchen wurde am 2. Juli 1927 mit anfangs 21 Mitgliedern in Hückeswagen gegründet. Den Abteilungsvorsitz hatte der damalige Rektor der Schwanenschule, Gustav Nehm. Bereits ein halbes Jahrhundert vorher gab es in Wermelskirchen Bürger mit großem Interesse für Orts- und Regionalgeschichte. Dazu zählten vor allem zwei sehr unterschiedliche Männer: der Hauptlehrer Peter Joseph Heinrichs, der 1892 das erste Geschichtsbuch der Stadt Wermelskirchen verfasste, und der Kommerzienrat Julius Schumacher, der Gründer des Schlossbauvereins Burg an der Wupper. Dessen Bruder Rudolph Schumacher fertigte die ersten Fotografien von Wermelskirchen an. Die zwanziger Jahre waren nach dem Ersten Weltkrieg gekennzeichnet von einem starken Bezug zur eigenen Geschichte.

Wo befindet sich Ihr Archiv und wie groß ist es?

Ernst Wir haben im Untergeschoss der Schwanenschule ein großes Archiv. Hier werden auf etwa 120 Quadratmetern Literatur, Fotos und verschiedene Archivalien gesammelt. Das Vereinsarchiv umfasst derzeit mehrere 10.000 Archiveinheiten – also Bücher und Unikate von Akten und Chroniken – und ebenfalls mehrere 10.000 Fotos. Die Unterlagen stammen im Wesentlichen aus Nachlässen von Wermelskirchener Bürgern, Unternehmern und Einrichtungen. Viele Nachlassgeber haben uns die Unterlagen vollständig übereignet. Einige andere nehmen unser Angebot an, ihre Unterlagen in unserem Vereinsarchiv zu deponieren. Sie – oder ihre Nachfahren – bleiben dabei die Eigentümer und der Verein und seine Mitglieder und andere Archivbesucher können die Unterlagen für ihre Suchen oder Forschungen benutzen. Die genannten Möglichkeiten erlauben einen langfristigen Erhalt der Unterlagen im Gegensatz zur Übergabe an Privatpersonen.Sogar für den Fall der Vereinsauflösung ist gesorgt. In diesem Fall wird unser Archiv vom Stadtarchiv übernommen.

Warum ist Lokalhistorie so wichtig für eine Gesellschaft?

Ernst Ortsgeschichte schafft die Grundlage eines Wir-Gefühls. Denken Sie nur an unsere Kirmes, die eine über 400-jährige Geschichte aufweisen kann, oder an unseren Mammutbaum, der mit seiner Weihnachtsbeleuchtung Wermelskirchen seit fast 100 Jahren bekannt gemacht hat. Lokalgeschichte erzeugt Identität und verbindet Menschen mit ihrem Wohnort, der sonst nur ein beliebiges Haus oder eine Wohnung an irgendeinem Ort ist.

Und warum ist Geschichte allgemein wichtig – was kann man aus ihr lernen?

Ernst Geschichte ist allgemein wichtig, um Ereignisse in einem größeren Zusammenhang zu sehen, und zu verstehen, wie wir uns als Gesellschaft entwickelt haben. Dabei bietet sich grundsätzlich die Möglichkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Zukunft nachhaltiger zu gestalten.

Wer engagiert sich im Wermelskirchener Geschichtsverein?

Ernst Der BGV Wermelskirchen ist ein besonders aktiver Verein. Ich bin als Vorsitzender sehr stolz auf eine steigende Mitgliederzahl und einen verlässlichen Kern von aktiven Mitgliedern, die einen großen Teil ihrer Freizeit in die Vereinsarbeit stecken. Ganz wichtig ist die Schaffung eines digitalen Findbuches, dass es uns ermöglicht, unsere Bestände in kurzer Zeit zu durchsuchen und Unterlagen zu finden. Dies ist eine Herkulesaufgabe, da in den über 90 Jahren Vereinsleben die Mitglieder primär Dinge gesammelt und nur nachrangig Listen der Bestände erstellt haben. Die Digitalisierung hat zu Unmengen von Fotokopien geführt, die Blatt für Blatt auf Mehrfachexemplare untersucht werden müssen – ein riesiges Memory-Spiel, wenn man bedenkt, dass die Quelle einer Fotokopie oft nicht notiert wurde. Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist die Erstellung eines digitalen Bildarchivs. Vorhandene Bilder oder Leihgaben von Bürgern werden eingescannt, digital aufbereitet und katalogisiert. So entfällt eine aufwändige Suche nach bestimmten Bildern.

Wie sieht die Vereinsarbeit aus – gerade auch in Zeiten von Corona?

Ernst Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben ziemlich eingeschränkt. Da wir in unserem Vereinsarchiv ein Hygienekonzept für viele Besucher nicht umsetzen können, haben wir es offiziell bis Ende 2021 geschlossen. Wir konzentrieren uns auf die Erstellung eine Jubiläumsbuches anlässlich des 2023 anstehenden Stadtjubiläums. Hier soll ein umfangreiches Werk zu verschiedenen Aspekten der Stadtgeschichte entstehen. Auch dies ist eine Herkulesaufgabe, die uns als Verein an die Grenzen des Machbaren bringt. Für diesen Herbst haben wir uns entschlossen, unser Programm digital und mit einer Friedhofsführung wieder aufzunehmen, nachdem wir es Anfang 2020 einstellen mussten.

Welche Publikationen hat der Verein bereits veröffentlicht?

Ernst Seit 1987 bringen wir in der Reihe „Wermelskirchen – Beiträge zu unserer Geschichte“ Publikationen zu Einzelthemen der Wermelskirchener Geschichte heraus. Der aktuelle Band 17 hat den Ersten Weltkrieg und das Ende des Zweiten Weltkrieges in Wermelskirchen zum Thema. Ebenfalls erst vor kurzem haben wir mit „Carl Schmitz – vom Webstuhl in die Namib“ die Lebensgeschichte eines bergischen Missionars aus Dabringhausen herausgebracht. Seit 2016 bringt der BGV Wermelskirchen darüber hinaus einen historischen Kalender heraus. Hier werden historische Aufnahmen der aktuellen Ansicht gegenübergestellt und mit einem geschichtlichen Abriss ergänzt.

Wie wichtig sind die Themen Familien- und Ahnenforschung?

Ernst Wir haben vor einigen Jahren alle Geburts-, Heirats- und Sterberegister nach 1810 digitalisiert, die frei einsehbar sind. Ferner liegen uns alle Kirchenbücher vor 1810 in digitaler Form vor. Damit bieten wir die Grundlage für eine fundierte Familienforschung in Wermelskirchen, Dabringhausen und Dhünn. Diese Forschung stellt ein wichtiges Standbein des Vereinsangebotes dar.

Wie kann man Kinder und Jugendliche für regionale Geschichte interessieren?

Ernst Geschichte muss erlebt werden. Für eine erste Begegnung mit der Geschichte haben sich Kontakte mit Schulen, zum Beispiel im Rahmen einer Projektwoche, bewährt. Verschiedentlich wird unser Verein auch im Rahmen von Hausarbeiten kontaktiert.

Sie bieten ja auch Geocaching an – was hat es damit auf sich?