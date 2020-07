Wermelskirchen : „Liebe, Vertrauen und Respekt sind wichtig“

Helga (76) und Werner Allendorf (74) sind seit 52 Jahren glücklich verheiratet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Helga und Werner Allendorf sind seit über 50 Jahren verheiratet. Die BM sprach mit dem Paar über das Geheimnis einer langen Ehe und die Bedeutung des Küssens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Allendorf, Herr Allendorf, können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern?

Helga Allendorf Nein, das weiß ich gar nicht mehr.

Info Heute ist Internationaler Tag des Kusses Gedenktag Der Internationale Tag des Kusses wurde um 1990 in Großbritannien etabliert. Damit wollte man ein Zeichen gegen zugeknöpfte Obrigkeit setzen und den Kuss als Symbol für Liebe und Leidenschaft feiern. Kurioses Beim Küssen neigt die Mehrheit den Kopf nach rechts. Die Wissenschaft der Philematologie beschäftigt sich mit physiologischen, sozialen und kulturellen Aspekten des Küssens.

Werner Allendorf Das müsste doch im Mai gewesen sein, oder?

Helga Allendorf Ja, stimmt. Im Mai 1966 war das.

Werner Allendorf Da kannten wir uns schon etwa einen Monat. Das war ein Kuss, weil wir uns mochten.

Wie und wo haben Sie sich denn kennengelernt?

Werner Allendorf Ich bin damals nach meiner Bundeswehrzeit nach München gezogen. Ich habe für die Firma Siemens gearbeitet. Damals bin ich natürlich auch immer wieder abends weggegangen. Und eines Abends, das war in der Schwabinger Diskothek Scotch-Kneipe, habe ich sie sitzen sehen – und sie ist mir direkt aufgefallen.

Helga Allendorf Ich bin in München aufgewachsen.

Werner Allendorf Das ist wichtig: Meine Frau ist von der Großstadt mit Herz in die Kleinstadt mit Herz gezogen. Wir haben uns in einer Diskothek kennengelernt. Es hat aber nicht direkt gefunkt.

Helga Allendorf Wir haben uns erst einmal gegenseitig beschnuppert.

Werner Allendorf Und jetzt haben wir erst kürzlich Goldene Hochzeit feiern dürfen.

Was ist das Geheimnis einer so langen Beziehung?

Helga Allendorf Es ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig genug Freiheit lässt, man darf den anderen nicht eingrenzen. Liebe, Verständnis, Vertrauen und Respekt sind wichtig.

Küssen soll ja auch gesund sein – wie sehen Sie das?

Werner Allendorf Ich fühle mich zumindest nicht krank.

Helga Allendorf Doch, ich glaube schon, dass da was dran ist und Küssen eine Beziehung frisch und einen selbst gesund hält.

Welchen Rat haben Sie an junge Paare?

Helga Allendorf Ich bin der Ansicht, dass das wichtigste auch für junge Paare der gegenseitige Respekt ist.

Werner Allendorf Man muss aufeinander achten, zusehen, dass es dem Partner gut geht.

Helga Allendorf Wenn man sich mal streitet, dann sollte man auch zusehen, den Streit auf jeden Fall wieder beizulegen. Aber man sollte auch wissen: Ohne Streit geht es nicht. Schließlich treffen sich in einer Beziehung ja zu Beginn zwei ganz fremde Menschen.

Werner Allendorf Eine Ehe ist wie zwei Steine in einem Fluss. Da muss viel Wasser darum herum fließen, bis diese Steine rund sind. Und wenn sie dann rund sind, dann klappt auch alles ganz prima.

Glauben Sie, dass die jüngeren Generationen in Beziehungsdingen leichter aufgeben?

Helga Allendorf Ich glaube schon, dass da was dran ist. Frauen sind heute ja selbstständiger und in der Regel berufstätig. Sie haben dann eher den Mut wegzulaufen, wenn Reibereien sind. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Ich selber hatte aber nie die Veranlassung dazu.

Steckt viel Arbeit in einer langen Beziehung?

Werner Allendorf Bewusst macht man das jedenfalls nicht. Eigentlich sollte es einfach so gut laufen.

Helga Allendorf Wir wurden in Ottobrunn bei München kirchlich getraut. Unser Pfarrer hat uns damals einen guten Rat mit auf den Weg gegeben, den wir praktisch unser ganzes Leben lang beachtet haben. Er hat gesagt: „Wenn ihr heiratet, ändert sich viel bei euch. Denn dann ist der Partner der wichtigste Mensch im Leben. Und dann kommen die Kinder. Die eigenen Eltern rücken dann an die dritte Stelle.“ Das hat uns sehr geholfen, als unsere eigenen Kinder dann ausgezogen sind. Damals habe ich mir gesagt: Jetzt muss ich mich zurückziehen, ich muss die Kinder laufen lassen.

Werner Allendorf Wir haben natürlich das Glück, dass die Kinder hier am Ort wohnen.

Ist es ein Glück, den richtigen Partner gefunden zu haben?

Helga Allendorf Das ist ein sehr großes Glück. Man ergänzt sich, zuerst ist man sich vielleicht sehr fremd, und dann merkt man doch, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt und man sich nach und nach immer besser ergänzt. Es ist ein großes Glück.

Wie kommt man durch die stürmischen Zeiten, die es in jeder Beziehung gibt?

Werner Allendorf Wir hatten eigentlich keine wirklichen Stürme in unserer Ehe. Sicherlich gab es da die beruflichen Veränderungen – nebenberufliche Fort- oder Weiterbildungen –, die sehr fordernd und auch anstrengend waren. Da war meine Frau sehr verständnisvoll und hat mich unterstützt.

Wie wichtig ist es, gemeinsame Ideen, Hobbys oder Ziele zu haben?

Helga Allendorf Wichtig. Ich höre gerne Musik, mein Mann hat lange im Männerchor gesungen. Wir gehen auch gerne gemeinsam zu Konzerten. Und wir verreisen gerne.

Werner Allendorf Wir machen aber natürlich auch jeder seine eigenen Sachen. Meine Frau macht etwa gerne Pilates, da kann ich wiederum nichts mit anfangen.

Und was halten Sie von: Gegensätze ziehen sich an?

Werner Allendorf Meine Frau ist ein Nachtlicht, wenn es dunkel wird, wird sie munter.

Helga Allendorf Morgens komme ich nicht so schnell in die Gänge…

Werner Allendorf … ich stehe dafür gerne früh auf…

Helga Allendorf … und dann macht mein Mann schon seit längerer Zeit jeden Morgen das Frühstück.

Wie wichtig ist Humor?

Helga Allendorf Sehr wichtig, mein Mann erzählt viele Witze, er ist der Lebhaftere von uns beiden.

Werner Allendorf Ich habe neulich im Kölner Hauptbahnhof eine Fahrkarte kaufen wollen. Dann wurde ich gefragt, ob ich auch eine Reservierung wollte. Ja, okay, sagte ich. Die Bahn-Mitarbeiterin fragte dann: gegenüber zum Flirten – oder nebeneinander zum Kuscheln? Ich hab dann natürlich gesagt: nebeneinander!

Was schätzen Sie besonders an Ihrem Partner?