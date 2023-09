Internet in Wermelskirchen Novanetz baut Glasfaser in Dabringhausen

Es geht um 1600 Adressen und 2700 Haushalte, die Novanetz in Dabringhausen mit Glasfaser-Technologie versorgen will. Dabei spricht das Unternehmen mit Sitz in Hannover, das bereits in Unterstraße, Löh, Bechhausen, Tente, Herrlinghausen und Braunsberg aktiv war oder noch ist, nicht nur von Glasfaserleitungen, die an einer Verteilstation enden und den Anwohner um Umfeld nichts nützen, sondern von „Fiber to the home“ (FTTH). Damit meint der Fachjargon: „Wir reden von der Vollversorgung, es geht um die Hausanschlüsse“, erklärte Novanetz-Geschäftsführer Dennis Kornehl bei einer zweistündigen Informationsveranstaltung im Foyer der Dabringhausener Mehrzweckhalle, die mit rund 150 Besuchern auf reges Interesse stieß.