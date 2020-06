Schnelles Internet in Wermelskirchen : Glasfaserausbau geht in die zweite Runde

Wermelskirchen Das Ziel ist klar definiert: Wermelskirchen soll bis 2023 möglichst flächendeckend schnelles Internet auch in den entlegenen Ortschaften bekommen. Bund und Land stellen dazu Fördermittel in Millionenhöhe bereit.

Die frohe Botschaft kommt aus Berlin: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann-Josef Tebroke teilte mit, dass weitere 7,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau in den Rheinisch-Bergischen Kreis fließen werden. Da das Land exakt die gleiche Summe zur Verfügung stellen wird, werden – falls sich ein Anbieter auf die Ausschreibung meldet – demnächst kreisweit 15,4 Millionen Euro in die schnellen Glasfaserkabel auch in den entlegenen Ortschaften investiert.

Haushalte In der ersten Förderrunde, die bis 2022 umgesetzt sein muss, profitieren 853 Haushalte von einem neuen Glasfaseranschluss, der auf Wunsch bis ins Haus verlegt wird. Das Paket umfasst kreisweit 21 Millionen Euro an Bundes- und Landesmittel. Vor allem kleinere Ortslagen kommen in den Genuss der schnellen Leitungen. Der Versorgungsgrad liegt dann bei 95 Prozent. Die restlichen fünf Prozent sind Bestandteil der zweiten Förderrunde mit einem Gesamtvolumen von 15,4 Millionen Euro.

Im Kern gehe es in der Ausschreibung der Stadt um Hofschaften zwischen Dhünn und Dabringhausen und hinter Dhünn, die kleinen weißen Flecken auf der Landkarte. „Außerdem umfasst die Ausschreibung auch alle 15 Gewerbestandorte in der Stadt, denn selbst im großen Industriegebiet Ost fehlt bislang Glasfaser, das bis ins Haus verläuft“, sagt er. Der vor fünf oder sechs Jahren erfolgte Ausbau für schnelles Internet sei damals nur bis zum nächsten grauen Kasten erfolgt.

Alle Pläne der Stadt fußen natürlich auf der Annahme, dass die Verwaltung einen Anbieter findet, was zum Beispiel in der Nachbarstadt Radevormwald zunächst nicht gelang. Leßke geht davon aus, dass die Ausschreibung im Laufe des Jahres erfolgt, vielleicht gibt es dann im Herbst im besten Fall schon Ergebnisse. Ausbaubeginn könnte bei bestem Verlauf im Sommer 2021 sein, denn nach der Vergabe müsste ja noch die Ausbauplanung erfolgen. Der Rheinisch-Bergische Kreis plane auf jeden Fall eine Seite im Internet, auf der der Verlauf der Baufortschritte zu erkennen ist.

„Für die erste Förderrunde, die schon im Jahr 2016 startete, hatte die Bewilligung vier Jahre gedauert, das wird jetzt in der Neuauflage deutlich schneller gehen“, sagt der Amtsleiter. Das liege vor allem daran, dass sich in den vergangenen Jahren sehr viel in der Förderlandschaft getan habe. „Da wurde so einiges entschlackt und einfacher geregelt“, sagt Leßke.