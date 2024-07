Innungen in Rhein-Berg und Oberberg 291 neue Gesellen losgesprochen

Nach dreijähriger Ausbildung wurde der Wermelskirchener Sam Noel Heimerich von der Friseurinnung Bergisches Land losgesprochen, zusammen mit 40 weiteren Friseurgesellen. Fast zwei Drittel dieser neuen Fachkräfte sind Frauen. Der Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Willi Reitz, wandte sich im Rahmen der Feierlichkeiten mit folgenden Worten an die Gesellen: „Brennt für das, was ihr tut. Kein Friseur braucht in seinem Laden jemanden, der zum Beispiel lieber Bäcker wäre und umgekehrt. Wenn ihr nicht hinter dem steht, was ihr wollt und was ihr macht und nicht total begeistert davon seid und nicht wirklich dafür brennt, dann macht was anderes!“