Kirmes und Krammarkt in Wermelskirchen : Innenstadt-Mülleimer quellen über

Kein schöner Anblick: Voller Mülleimer nach dem Fest. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Es ist Herbstkirmes, und keiner hat’s gewusst. Am Montag war die Innenstadt vermüllt. Erstmals aufgetreten ist dieses Phänomen im ersten Lockdown-Jahr an den Ostertagen und am langen ersten Maiwochenende.

So ein großes Fest wie die Wermelskirchener Herbstkirmes mit Krammarkt kommt immer so überraschend, das glaubt man ja nicht. Und dass da einige tausend Leute durch die Stadt schlendern, damit rechnet ja keiner. Schließlich war der verkaufsoffene Sonntag ja am späten Freitagabend abgesagt worden. Und niemand nutzt Eisdielen oder Pizzerien. Tja, die Wirklichkeit sieht – glücklicherweise – anders aus, als dies anscheinend im Rathaus eingeschätzt wird.

Am Montagmorgen gingen viele Bürger kopfschüttelnd durch die Telegrafenstraße. Normalerweise sollte man erwarten, dass eine Sonderleerung der Mülleimer nach so einem Fest in Auftrag gegeben wird. Doch nichts war geschehen. Wer vom Anfang der Telegrafenstraße bis zum Ende ging, entdeckte nur überfüllte Papierkörbe. Der Dreck lag daneben, teilweise waren die Pizza-Schachteln festgetreten – oder Unrat lag in den Steinen der Baumscheiben, so dass er mühevoll dort entfernt werden muss.

Auch nicht besser: festgetretener Pizzakarton auf Gehweg. Foto: Joachim Rüttgen

Die Situation ist nicht neu. Erstmals schien dieses Phänomen im ersten Lockdown-Jahr an den Ostertagen und am langen ersten Maiwochenende durch überquellende Papierkörbe aufgefallen zu sein. Damals waren zusätzliche Tonnen aufgestellt worden, um die Nachfrage zu decken. Auch Sonderleerungen waren beauftragt worden. Zusätzliche Kontrollfahrten und Zwischenleerungen wurden von der Stadt abgelehnt, denn das kostet viel Geld.

Bis Redaktionsschluss wurden die Eimer nicht geleert. Foto: Joachim Rüttgen

Die einzige große Restmülltonne vor dem Stadt-Karree war gut gefüllt, quoll aber nicht über.

Die Telegrafenstraße gilt bei der Stadt als einziger Brennpunkt. Das hatte man schon im Mai 2020 erkannt und damals gehandelt, zumal auch Radfahrer von der Trasse gern Rast einlegen und sich mit Eis oder Pizza stärken. Der Appell der Stadtverwaltung im ersten Lockdown-Jahr fruchtete übrigens. Damals waren Bürger aufgefordert worden, ihren Müll in die dafür vorgesehenen Tonnen zu werfen. Damit könnte man helfen, die Müllgebühren aktiv mitzugestalten – sprich konstant zu halten. Doch wo keine zusätzlichen Mülltonnen an so einem Festwochenende aufgestellt werden, kann man seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgen.