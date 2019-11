Unterstützertreffen in Wermelskirchen : Initiative für Flüchtlinge geht die „Nach-Seng-Ära“ an

Wermelskirchen Unterstützertreffen von „Willkommen in Wermelskirchen“ im Gemeindezentrum am Markt mit Vorträgen und Gesprächen über die unterschiedlichsten Probleme, denen sich die Paten, Mentoren und Helfer gegenüber sehen. Ein Koordinationsteam hat die Fäden aufgenommen.

Wermelskirchen Mit der Rückkehr von Pfarrerin Cornelia Seng nach Kassel ist die Initiatorin von „Willkommen in Wermelskirchen“, der Bürgerinitiative von Christen für Flüchtlinge und Asylsuchende, nicht mehr in Wermelskirchen. Für die Paten, Mentoren und Helfer ist das kein Grund, sich weniger engagiert und nachdrücklich für geflüchtete und in Wermelskirchen angekommene Menschen einzusetzen. „Das alles sind Unterstützer unserer Initiative“, blickte Norbert Hensel, Moderator des Unterstützertreffens im Gemeindezentrum am Markt, auf die rund 60 Anwesenden im Saal und freute sich im Gespräche mit unserer Redaktion über diesen Zuspruch.

„Die Anforderungen an unsere Arbeit änderten sich und wir haben dafür kreative Lösungen gefunden“, beschreiben Brigitte Krips und Dorothea Hoffrogge. Als sich der Verein im Oktober 2014 gründete und in 2015 bereits die ersten Flüchtlinge selbst in der Initiative mitarbeiteten, sei es anfangs um die Befriedigung der existentiellen Bedürfnisse der ankommenden Menschen gegangen. Was anfangs sehr wichtig war, sei für die Initiative inzwischen zur Routine geworden. „Aus der Arbeit für Flüchtlinge ist eine Arbeit mit den geflüchteten Menschen geworden“, stellen Krips und Hoffrogge fest. Sprachkurse nicht nur aus öffentlicher Hand, sondern ebenso aus den Reihen der Initiative seien nach wie vor wichtig. Mit Problemen wie Wohnungsmangel, Bürokratie, Abschiebungen oder Familiennachzug, der sich teilweise über Jahre hinziehe, müssten sich Helfer ständig auseinandersetzen, genauso wie mit dem Dualen System der deutschen Berufsausbildung: „Flüchtlinge in der Ausbildung scheitern nicht am Praktischen, sondern haben sprachliche Probleme in der Berufsschule. Wenn sie dort mit der fachbezogenen Sprache mithalten wollen, brauchen sie die Unterstützung unserer Job-Paten.“