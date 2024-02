Informationsveranstaltung in Wermelskirchen Wie funktioniert das Bürgergeld?

Die Einschätzung der beiden lautet hier: Nein. „Wer arbeitet, hat auch mehr Geld zur Verfügung“, betonen Schulte und Kreimendahl. Das liegt an den sogenannten Freibeträgen. Wer arbeitet, kann einen bestimmten Anteil seines Geldes behalten, ohne dass das mit dem Bürgergeld verrechnet wird. So werden laut dem Bundesarbeitsministerium, die ersten hundert Euro vom Einkommen nicht vom Bürgergeld abgezogen und kommen sozusagen oben drauf. Danach liegt der weitere Freibetrag – je nach Verdienst – gestaffelt zwischen 20 und 40 Prozent des Einkommens. Eine Person mit einem monatlichen Einkommen von 900 Euro hat auf diese Weise zum Beispiel 298 Euro mehr zur Verfügung, als sie ohne Arbeit kriegen würde. Zwar erhalten manche Personen so nur ein paar hundert Euro mehr, als sie ohne Arbeit hätten. In Einzelfällen mag das auch dazu führen, dass die Personen die Arbeit nicht mehr „als lohnenswert“ empfinden. Das sei allerdings eher die Ausnahme, so Schulte und Kreimendahl. Schließlich würde Arbeit auch andere Zwecke erfüllen: Zum Beispiel, weil es ein besseres Selbstgefühl und soziale Teilhabe ermöglicht.