Kinderbetreuung in Wermelskirchen „Beruhigende Signale“ für die Eltern bei den Kita-Plätzen

„Auch bei uns in den Kindertagesstätten mehren sich die Anrufe von Eltern“, berichteten Susanne Herziger-Massey und Marion Goll, Einrichtungsleiterinnen der evangelischen Kindertagesstätten. Dann würden sich Eltern melden, die unsicher seien mit dem Online-Portal „Little Bird“. „Und wenn im Februar die Plätze vergeben werden, habe wir viele Eltern in Not am Telefon, die keine Zusage bekommen haben“, erzählten die Einrichtungsleiterinnen. Sie würden sich sehr wünschen, dass sich diese Situation entspanne. „Wir begegnen den Unsicherheiten und Fragen der Eltern mit Führungen in unserer Einrichtung gleich nach der Anmeldung bei ‚Little Bird‘“, berichtete Marion Goll aus der Wielstraße.