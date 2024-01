Älter werden in Wermelskirchen Wie das Lebensende begleitet werden kann

Sterben, Tod und Trauer sind immer noch weitgehend Tabu-Themen in der Gesellschaft. Bei vielen Menschen ist das Thema „Lebensende" mit Hilflosigkeit und Angst verbunden. Um diese Unsicherheit zu nehmen, ist „Begleitung am Lebensende“ das Thema der nächsten Informationsveranstaltung aus der Reihe „Gewusst wie! Bestens informiert“, zu der die Stabsstelle Demografischer Wandel und die Fachstelle „Älter werden“ der Stadt Wermelskirchen am kommenden Dienstag, 16. Januar, um 15 Uhr in das Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße einlädt.