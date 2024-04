Medizinische Versorgung in Wermelskirchen Welche individuellen Gesundheitsleistungen gibt es?

Ob Krebsvorsorge „Plus“, Messung des Augeninnendrucks zur Glaukom-Früherkennung, Impfberatung oder Bachblütentherapie: Ärzte bieten in ihren Praxen zahlreiche individuelle Gesundheitsleistungen – kurz IGeL genannt – an, die nicht oder nur in medizinisch begründeten Fällen zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gehören.