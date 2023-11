Weihnachtsmärkte in Wermelskirchen Indoor-Auftakt für Weihnachtsmarkt-Reigen

Die Organisatoren, die inzwischen zum Festausschuss dabringhausen gehören, um eine gesicherte vereinsrechtliche Basis zu haben, setzen auf ein Konzept „eines wunderschönen Marktes für alle Sinne“ und blicken auf eine lange Tradition zurück, denn bereits seit 1987 findet der Markt in der Dabringhausener Mehrzweckhalle statt – stets am Wochenende des ersten Advent. In diesem Jahr am kommenden Samstag, 2. Dezember, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mit dem Termin am ersten Advent macht der Indoor-Weihnachtsmarkt Dabringhausen in Wermelskirchen den Auftakt der Weihnachtsmärkte, dem in 2023 der Markt in der Innenstadt und das Weihnachtsdorf in Dhünn folgen.