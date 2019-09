Keine deutliche Zunahme der Notenschnitte beim Abitur : In Wermelskirchen schwankt die Zahl der Einser-Abiturienten

Schulleiterin Elvira Persian. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der bundesweite inflationäre Anstieg der Notenschnitte beim Abitur lässt sich nicht auf die Stadt übertragen.

Entgegen dem bundesweiten Trend gibt es am Städtischen Gymnasium in Wermelskirchen keine deutliche Zunahme der Notenschnitte beim Abitur. „Die Zahlen schwanken“, sagt Schulleiterin Elvira Persian. Eine klare Tendenz ließe sich nicht feststellen. Die meisten Einser-Abiturienten in den letzten zehn Jahren gab es 2011, das waren 28,1 Prozent der Schüler. 2013 schrieben dagegen lediglich 15,7 Prozent der Wermelskirchener Gymnasiasten eine Abschlussprüfung mit einer Eins vor dem Komma.

Deutschlandweit nimmt die Zahl der Schüler mit sehr guten Abschlussnoten deutlich zu. In 15 von 16 Bundesländern gibt es nach einer Recherche der Rheinischen Post heute deutlich mehr Einser-Abiturienten als noch vor zehn Jahren. In NRW stieg ihr Anteil von 16,8 Prozent im Jahr 2008 auf 24,3 für 2018. Für Wermelskirchen sei die Stichprobe zu klein für statistische Aussagen, betont Elvira Persian. 2019 bekamen am städtischen Gymnasium 124 Schüler ihr Abiturzeugnis, 24 Prozent von ihnen mit einer Eins vor dem Komma. Das war sogar ein Rückgang im Vergleich zu 2018 – dann erhielten etwa 28 Prozent der Schüler Einser-Zeugnisse.

Dennoch: „Wir beobachten schon, dass es zunehmend bestimmte Schülergruppen gibt, für die es sehr wichtig ist, die Eins vor dem Komma zu bekommen“, sagt die Schulleiterin. Einen immer häufiger genutzten Weg, die Note zu verbessern, seien zusätzliche mündliche Prüfungen. Zu den zwei schriftlichen Abi-Tests besteht die Möglichkeit, sich freiwillig mündlich prüfen zu lassen. Wer den zusätzlichen Stress auf sich nehme, könne so die Note verbessern. Dadurch könne man das Endergebnis um eine Dezimalstelle, also etwa von 2,0 auf 1,9, verbessern, so Persian. Woher die Motivation dafür komme, kann die Schulleiterin pauschal nicht sagen.

Es könne aber daran liegen, dass die Schule in der Nähe der Rheinschiene liege. „Die Universitäten in der Region sind sehr begehrt und haben oft relativ hohe NCs“, sagt Persian. Das wüssten die Schüler und bereiteten sich entsprechend vor.