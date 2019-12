Sternsingeraktion : Wenn Kinder die Welt bewegen

Info

Mitmachen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren, die am 5. Januar Sternsinger werden wollen, können sich bei Monika Eschbach melden – unter Telefon 02196 2546 oder per Mail an sternsinger-st-michael-wk@gmx.de. Die nächste Probe findet am Montag, 30. Dezember von 10.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrzentrum statt. Wichtig sei es aber vor allem, dass die Kinder am 5. Januar Zeit haben.

Besuch Wer von den Sternsingern am 5. Januar besucht werden möchte, kann sich bis zum 30. Dezember anmelden – im Pfarrbüro, per Fax an 02196 3780, im Internet unter www.wermelskirchen-kath.de oder per Mail an sternsinger-st-michael-wk@gmx.de.