Trödel in Wermelskirchen Märchenviertel wird zum großen Trödelmarkt

Toni trägt ein großes Tablett mi Waffeln über die Straße. Hanna hat ihr Kinderzimmer aufgeräumt. Sabrina Bosbach hat die Autos umgeparkt und in der Garage Platz gemacht für Verkaufstische. Und Aniko Grunenberg hat Keller und Dachboden durchstöbert, um die Kinderkleidung an den Mann zu bringen. Im Märchenviertel herrscht Ausnahmezustand. So viele Anwohner wie noch nie beteiligen sich am Trödel in Vorgärten und Garagen. „Es ist die dritte Auflage“, erklärt Aniko Grunenberg, die im vergangenen Jahr die Idee für den Nachbarschaftströdel hatte. Und dieses Mal ist die Resonanz bestens.