Politik in Wermelskirchen Stadt will auf das Markensortiment bei Plan für DOC-Lennep achten

Auf die Marken soll es ankommen. Also auf das Warensortiment, dass in den Geschäften im geplanten Designer-Outlet-Center (DOC) im benachbarten Remscheid-Lennep angeboten wird. Dahingehend insistierte Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, bei der Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz das DOC-Projekt vorstellte. Marion Lück, die mit ihrem Amtskollegen per Du ist, stellte in Richtung Mast-Weisz fest: „Ich kann gut nachvollziehen, dass du als Oberbürgermeister das Projekt forcieren willst. Mein Wunsch ist, dass wir sehr genau hingucken, was die Marken angeht.“ Es mache keinen Sinn, wenn im zukünftigen DOC die selben Waren von den selben Herstellern angeboten werden, die bereits in den bestehenden Geschäften in den Nachbarstädten von Lennep zum Verkauf stehen. Das sei eine der Sorgen, die ihr im Zuge des DOC-Vorhabens zugetragen worden sei, bemerkte die Bürgermeisterin.