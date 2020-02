In Wermelskirchen steigen die Förderschülerzahlen : Förderschule bald wieder eigenständig?

Wermelskirchen Kreis: Die Prognose der Schülerzahlen spricht für Neugründung in Wermelskirchen.

Aus dem Teilstandort könnte bald wieder eine eigenständige Schule werden, wenn die Politik zustimmt: eine neue Förderschule am alten Standort an der Robert-Stolz-Straße. Im Herbst erteilte der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur der Kreisverwaltung den Auftrag, zu prüfen, ob in Wermelskirchen eine neue Förderschule mit dem Schwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache gegründet werden soll. Derzeit ist die Schule ein Teil der Verbundschule Mitte-Nord, deren Hauptstandort in Bergisch Gladbach angesiedelt ist, also eine Art Dependance. Eine nun erstellte Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen bestätigt, dass diese stabil bleiben und sogar leicht ansteigen. Dies spreche für die Gründung einer neuen Förderschule in Wermelskirchen, teilt der Rheinisch-Bergische Kreis mit. Darüber diskutiert der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur in seiner Sitzung am 17. Februar. Die endgültige Entscheidung über die Gründung einer neuen Schule treffe der Kreistag.