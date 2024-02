Stadtverwaltung in Wermelskirchen Hartwig Schüngel soll Technischer Beigeordneter werden

Hartwig Schüngel, verheiratet und zwei Kinder, ist in Wermelskirchen kein unbekanntes Gesicht. Er leitet bis dato das Amt für Gebäudemanagement und wohnt in Dabringhausen. Im Fall der Wahl von Hartwig Schüngel tritt dieser die Nachfolge von Christian Pohl an, der zum Ende vergangenen Jahres die Stadtverwaltung nach noch nicht einmal einem Jahr Amtszeit verlassen hatte und ein vergleichbares Amt bei der Stadt Norden angetreten ist.