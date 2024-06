Wermelskirchener Stadtbild Was einmal kaputt gespart ist . . .

Was der Frühling so alles mit sich bringt: Den langjährigen Wermelskirchener mag es kaum wundern, aber das Thema Müll und Grünpflege ist zurück. Leider, so muss man feststellen, nicht ganz unbegründet. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Menschen bei frühlingshaftem Wetter mehr draußen unterwegs sind und entsprechend mehr in ihrer Umgebung wahrnehmen. Das hat auch nicht nur damit zu tun, dass im Frühling das Grün naturgemäß sprießt. Das hat vor allem damit zu tun, dass dieses Wermelskirchener Reizthema so dauerhaft anhält, dass die Menschen inzwischen sensibilisiert und auch dünnhäutig geworden sind.