Brauchtum in Wermelskirchen Was für ein Osterfeuer zu beachten ist

Insgesamt 22 Brauchtumsfeuer in Wermelskirchen und Umgebung sind bereits für die Ostertage angemeldet und genehmigt worden. „Das ist ungefähr der Stand, den wir auch vor der Corona-Pandemie hatten“, sagt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann, der auch in diesem Jahr mit seinem Team kontrollieren wird. Verbrannt werden dürfen nämlich nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste. Kurz gesagt: Alles, was ohne Behandlung direkt vom Baum oder Strauch kommt. Das Verbrennen von beschichtetem oder behandeltem Holz, Europaletten, Bauholz, Dachbalken, Verpackungen oder sonstigen Abfällen ist verboten. Bei Nichtbeachtung droht die sofortige Beendigung des Feuers und dazu auch ein erhebliches Bußgeld.