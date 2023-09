Arbeitsmarkt in Wermelskirchen Im August geht die Arbeitslosigkeit leicht zurück

„Die Zahl der Arbeitslosen ist im August wieder leicht gesunken“, resümiert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die nicht nur für den Rheinisch-Bergischen, sondern auch den Oberbergischen Kreis und Leverkusen zuständig ist: „Unsere Region liegt hier NRW-weit mit an der Spitze, was sehr erfreulich ist. Leverkusen und Rhein-Berg verzeichnen einen deutlichen Rückgang, während in Oberberg die Zahl der Arbeitslosen stagniert.“ Aus Sicht der Arbeitsagentur sei erfreulich, dass sich die Zahl der Abgänge in Erwerbstätigkeit, also Arbeitsaufnahmen, in allen drei Regionen positiv entwickele. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Form neuer Stellenmeldungen sei im August 2023 eher verhalten gewesen – mit knapp 6000 freien Arbeitsstellen, die die Agentur für das Gesamtgebiet im Bestand habe, würden aber „weiterhin umfangreich Arbeitskräfte gesucht“.